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Video: Holstein, Overman, Upadhyayula and Thompson talk transfers

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt transfers Eli Holstein, Jake Overman, Nilay Upadhyayula and Keye Thompson met the media on Wednesday to talk about why the picked the Panthers and more. Here's video of what they said.

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