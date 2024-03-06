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Video: Hammond, McIntyre, Bartholomew and George

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Rodney Hammond, Javon McIntyre, Gavin Bartholomew and Brandon George met the media after Pitt's practice on Wednesday and talked about a variety of topics from the response to the 3-9 season and the transfer portal to a new offense and more.

Here's video of their remarks.

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