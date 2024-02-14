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Video: Goff, Dugger, Monteiro and Schmoranzer meet the media

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt freshmen Juelz Goff, Julian Dugger, Cameron Monteiro and Moritz Schmoranzer met the media on Wednesday and talked about their experiences as early enrollees and a lot more.

Here's video of what they said.

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