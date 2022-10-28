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Video: Elliott serves as Pitt's funny guy

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Marquette transfer Greg Elliott has brought a lot of energy since arriving at Pitt this offseason. On Friday, he talked about what he tries to do for his teammates and coaches. Here's video of what he said.

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