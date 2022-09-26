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Video: Elliott on picking Pitt, shooting and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt transfer guard Greg Elliott met the media on Monday to talk about joining the Panthers. Here's video of his remarks.

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