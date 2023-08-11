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Video: Collier, Okunlola, Reynolds speak after practice on Friday

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

Pitt players Jason Collier, Samuel Okunlola, and Daejon Reynolds met with the media on Friday following practice. The three players discussed the new NIL announcement and how training camp is playing out so far. Here is video from that session.

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