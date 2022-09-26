News More News
{{ timeAgo('2022-09-26 15:23:18 -0500') }} basketball Edit

Video: Capel talks Pitt hoops, Dior Johnson and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt basketball coach Jeff Capel met the media Monday to talk about the Panthers' upcoming season, the addition of Dior Johnson, what he thinks of the roster and a lot more. Here's video of his remarks.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}