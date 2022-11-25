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Video: Capel, Sibande and Hinson in the post-game

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt coach Jeff Capel, guard Nike Sibande and forward Blake Hinson met the media after the Panthers beat William & Mary on Friday night. Here's the full video of their remarks.

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