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Video: Capel, Sibande and Hinson after the exhibition closer

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out video of Jeff Capel, Nike Sibande and Blake Hinson talking after Pitt's win over Edinboro on Wednesday.

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