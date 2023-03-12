News More News
{{ timeAgo('2023-03-12 19:14:48 -0500') }} basketball Edit

Video: Capel, players discuss making the NCAA Tournament

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

Pitt head coach Jeff Capel, along with players Jamarius Burton, Nelly Cummings, Greg Elliott, and Blake Hinson all met with the media on Sunday to discuss the Panthers making the NCAA Tournament.

Here is video from that session.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}