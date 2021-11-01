 Panther-lair - Video: Capel on the win over Gannon and more
News More News
{{ timeAgo('2021-11-01 20:58:09 -0500') }} basketball Edit

Video: Capel on the win over Gannon and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Jeff Capel met the media after Pitt's win over Gannon on Monday. Here's video of what he said.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}