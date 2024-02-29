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Video: Capel on scheduling, bouncing back and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jeff Capel met the media on Thursday and talked about non-conference scheduling in college basketball, bouncing back from a loss and a lot more. Here's video of his remarks.

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