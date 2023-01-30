News More News
{{ timeAgo('2023-01-30 15:35:04 -0600') }} basketball Edit

Video: Capel on roster makeup, facing UNC and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt coach Jeff Capel had a lot to say on Monday, covering everything from the Panthers' game at UNC this week to the makeup of this season's roster and more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}