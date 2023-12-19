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Video: Capel on Purdue Fort Wayne, starting lineups and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jeff Capel met the media on Tuesday and talked about Pitt's game against Purdue Fort Wayne, the Panthers' starting lineups and more.

Here's video of what he said.

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