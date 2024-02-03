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Video: Capel on Jeffress, Notre Dame and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt coach Jeff Capel met the media on Friday and talked about Will Jeffress, Notre Dame, the 2008-09 Pitt team and a lot more. Here's video of his remarks.

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