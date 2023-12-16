Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Video: Capel, Leggett, and Lowe after Pitt's win over South Carolina State

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

The Pitt Panthers rolled to a comfortable 86-50 win over South Carolina State on Saturday afternoon at the Petersen Events Center. Pitt improved to 8-3 on the season and did so in convincing fashion. Following the game, head coach Jeff Capel and players Ish Leggett and Jaland Lowe spoke to the media.

Here is video from that session.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement