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Video: Capel, Hinson, Lowe after Pitt's 80-76 upset win over Duke

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

DURHAM, N.C. — Pitt upset No. 7 Duke 80-76 on Saturday night inside of historic Cameron Indoor Stadium. Jeff Capel, a Duke alum, earned his first win as an opposing coach against the Blue Devils in Durham. Blake Hinson scored 24 points to help ignite the win, while Jaland Lowe produced a spectacular 17-point effort. Here is video of all three following the game.

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