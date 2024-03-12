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Video: Capel, Hinson and Leggett on the ACC Tournament and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Jeff Capel, Blake Hinson and Ishmael Leggett met the media on Tuesday to talk about Pitt's approach to the ACC Tournament and a lot of other topics.

Here's video of what they said.

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