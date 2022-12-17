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{{ timeAgo('2022-12-17 14:44:00 -0600') }} basketball Edit

Video: Capel, Federiko, and Hinson on Pitt's 82-56 win over North Florida

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

Pitt closed out the non-conference portion of the schedule with an 82-56 win over North Florida on Saturday. The Panthers received strong performances from forwards Federiko Federiko and Blake Hinson, and they discussed their performance with the media after the game. Jeff Capel also discussed his team's victory and looked ahead to Tuesday's showdown with Syracuse.

Here is video from the press conference.

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