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Video: Capel, Cummings and Hinson after the exhibition win

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt head coach Jeff Capel and players Nelly Cummings and Blake Hinson met the media after the Panthers beat Clarion in an exhibition game Saturday. Here's video of their remarks.

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