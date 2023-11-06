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Video: Capel, Carrington and Diaz Graham on the win and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jeff Capel, Bub Carrington and Jorge Diaz Graham met the media after Pitt's blowout win over North Carolina A&T and talked about the game, Carrington's triple-double and a lot more.

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