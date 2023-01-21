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Video: Capel, Burton, and Hinson, on Pitt's 71-64 loss to FSU

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

Pitt head coach Jeff Capel, along with Jamarius Burton and Blake Hinson met with the media after Pitt's 71-64 defeat to Florida State on Saturday. Here is video from that session.

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