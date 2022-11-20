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Video: Capel and Sibande talk in the post-game

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt coach Jeff Capel and senior guard Nike Sibande met the media after the Panthers came back to beat Alabama State by 19 at the Petersen Events Center on Sunday. Here's video of their remarks.

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