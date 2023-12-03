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Video: Capel and Leggett break down the loss to Clemson

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jeff Capel and Ishmael Leggett met the media after Pitt's loss to Clemson on Sunday. Here's video of what they said.

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