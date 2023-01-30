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Video: Burton on the season, UNC and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt guard Jamarius Burton met the media Monday to talk about the Panthers' season, Wednesday's game at UNC and more. Here's video of what he said.

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