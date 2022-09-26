News More News
{{ timeAgo('2022-09-26 15:53:48 -0500') }} basketball Edit

Video: Burton on leading Pitt

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Jamarius Burton is one of Pitt's returning leaders, and he met the media on Monday to talk about the Panthers' upcoming season. Here's video of what he said.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}