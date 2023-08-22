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Video: Brookins, Lapi, and Louis discuss the defense's recent scrimmage win

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

Pitt's defense won the team's scrimmage over the weekend. After practice on Tuesday, Pitt linebackers Nick Lapi and Kyle Louis along with freshman cornerback Cruce Brookins al met with the media. Lapi discussed recently being put on scholarship, Louis describes Lapi's work ethic, while Brookins talked about his first college camp experience.

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