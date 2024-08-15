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Video: Bronowski, Sauls and Junko break down Pitt's special teams
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
Pitt special teams coordinator Jacob Bronowski, placekicker Ben Sauls and punter Caleb Junko met the media after the Panthers' practice on Thursday and broke down special teams from all angles. Here's video of their remarks.
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