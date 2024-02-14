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Video: Bronowski on special teams, TEs, Pitt and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

New Pitt tight ends coach and special teams coordinator Jacob Bronowski met the media on Wednesday and talked about his position group, special teams and a lot more. Here's video of what he said.

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