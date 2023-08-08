News More News
ago football Edit

Video: Baer, FitzSimmons, Bass and Nwabuko

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Ryan Baer, Sean FitzSimmons, Jordan Bass and Che Nwabuko met the media on Tuesday and talked about the first day of pads and more. Here's video of what they said.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}