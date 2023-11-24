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Under the Lights: Pitt recruits making title runs in state playoffs
Jim Hammett
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Panther-lair
Staff
The high school football season is nearing the end all across the country. Some members of the 2024 Pitt football recruiting class are still vying for state championships, while others have seen th...
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