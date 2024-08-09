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Training Camp Report: 8/9/24
Jim Hammett
•
Panther-lair
Staff
The Pitt Panthers took to the practice field on Friday, for the team’s final session of the week ahead of the first scrimmage on Saturday. There were plenty of news and notes to discuss.
CLICK HERE FOR FRIDAY’S PRACTICE REPORT
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