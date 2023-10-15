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The Panther-Lair Post-Game: Reactions to Pitt's win over Louisville

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt knocked off No. 14 Louisville at Acrisure Stadium tonight, and after the game, we went live to talk about the win, Christian Veilleux's performance and what it means for the Panthers going forward.

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