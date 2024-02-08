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The Panther-Lair Post-Game: Reactions to Pitt's win at N.C. State

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt got another ACC road win Wednesday night when the Panthers beat N.C. State 67-64 in Raleigh. After the game, we went live to talk about Pitt's latest win and what it means for the Panthers going forward on the Panther-Lair Post-Game.

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