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The Panther-Lair Post-Game: Reactions to Pitt's upset win on the road

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt broke a two-game losing streak with a huge win on the road against No. 7 Duke Saturday night. After the game, we went live for the Panther-Lair Post-Game Show and talked about the win and more with comments and questions from Pitt fans.

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