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The Panther-Lair Post-Game: Reactions to Pitt's loss to Xavier

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt fell to Xavier in the round of 32 on Sunday afternoon, and when the game ended, we went live for the Panther-Lair Post-Game Show. Check out our reactions to Pitt's loss, the season as a whole and a lot more.

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