PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-03-19 15:00:37 -0500') }}
basketball
Edit
The Panther-Lair Post-Game: Reactions to Pitt's loss to Xavier
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
Pitt fell to Xavier in the round of 32 on Sunday afternoon, and when the game ended, we went live for the Panther-Lair Post-Game Show. Check out our reactions to Pitt's loss, the season as a whole and a lot more.
PGlmcmFtZSB0aXRsZT0iRW1iZWQgUGxheWVyIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiBu
b25lOyIgc3JjPSIvL3BsYXkubGlic3luLmNvbS9lbWJlZC9lcGlzb2RlL2lk
LzI2MjczNTcxL2hlaWdodC8xOTIvdGhlbWUvbW9kZXJuL3NpemUvbGFyZ2Uv
dGh1bWJuYWlsL3llcy9jdXN0b20tY29sb3IvODdBOTNBL3RpbWUtc3RhcnQv
MDA6MDA6MDAvcGxheWxpc3QtaGVpZ2h0LzIwMC9kaXJlY3Rpb24vYmFja3dh
cmQiIGhlaWdodD0iMTkyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIg
YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiIHdlYmtpdGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1
ZSIgbW96YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSJ0cnVlIiBvYWxsb3dmdWxsc2NyZWVu
PSJ0cnVlIiBtc2FsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+Cjxi
cj4KCg==
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3BpdHRzYnVyZ2gucml2YWxz
LmNvbS9uZXdzL3RoZS1wYW50aGVyLWxhaXItcG9zdC1nYW1lLXJlYWN0aW9u
cy10by1waXR0LXMtbG9zcy10by14YXZpZXI/eXB0cj15YWhvbz9zcmM9cnNz
IgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQu
Y3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxl
bWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsK
ICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpz
IHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3Jj
ID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwu
cGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2Ny
aXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3Jl
Y2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUz
QSUyRiUyRnBpdHRzYnVyZ2gucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZ0aGUtcGFu
dGhlci1sYWlyLXBvc3QtZ2FtZS1yZWFjdGlvbnMtdG8tcGl0dC1zLWxvc3Mt
dG8teGF2aWVyJTNGeXB0ciUzRHlhaG9vJTNGc3JjJTNEcnNzJmM1PTIwMjI3
MzMxMzYmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8
IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK