Advertisement
News More News
ago football Edit

The Panther-Lair Post-Game: Reactions to Pitt's loss to FSU

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt lost to Florida State at Acrisure Stadium on Saturday. After the game, we went live to talk about the loss and more.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement