News More News
ago football Edit

The Panther-Lair Post-Game: Reactions to Pitt's loss at Wake Forest

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt had Wake Forest beat on Saturday - until it didn't. After the Panthers' loss to the Deacons ended, we went live for the Panther-Lair Post-Game to talk about the loss, the various mistakes that doomed Pitt and a lot more.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}