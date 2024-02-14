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The Panther-Lair Post-Game: Reactions to Pitt's huge win at Virginia

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt scored a huge upset win on the road Tuesday night when the Panthers took down No. 21 Virginia in Charlottesville. After the game, we went live to talk about the win, how it happened, what it means and more with comments and questions from Pitt fans.

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