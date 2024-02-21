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The Panther-Lair Post-Game: Reactions to Pitt's blowout loss at Wake Forest

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's game at Wake Forest probably couldn't have gone worse, as the Panthers got beat by more than 30 points to break their five-game winning streak. After the game, we went live to talk about the loss and what it means going forward.

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