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The Panther-Lair Post-Game: Reactions to Narduzzi's biggest blowout loss

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt got blown out by Notre Dame 58-7 on Saturday in South Bend. After the game, we went live for the Panther-Lair Post-Game and talked about the loss, Pat Narduzzi's comments and a lot more.

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