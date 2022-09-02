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{{ timeAgo('2022-09-02 06:28:26 -0500') }} football Edit

The Panther-Lair Post-Game: Pitt wins in the return of the Brawl

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt won the Backyard Brawl 38-31 on Thursday night. After the game, we went live to talk about what worked and what didn't in a wild start to the 2022 season.

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