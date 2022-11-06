News More News
{{ timeAgo('2022-11-06 05:59:32 -0600') }} football Edit

The Panther-Lair Post-Game: Pitt wins a defensive battle against Syracuse

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt held No. 20 Syracuse without a touchdown and only allowed nine points on Saturday at Acrisure Stadium. After the game, we went live to talk about the win and where the Panthers go from here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}