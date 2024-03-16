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The Panther-Lair Post-Game: Pitt's ACC Tournament run ends with loss to UNC

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt battled North Carolina but ultimately fell short in a 72-65 loss Friday night. After the game, we went live to talk about how the Panthers played, whether they did enough to make the NCAA Tournament and a lot more.

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