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The Panther-Lair Post-Game: Pitt's ACC Tournament run ends with loss to UNC
Chris Peak
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Panther-lair
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Pitt battled North Carolina but ultimately fell short in a 72-65 loss Friday night. After the game, we went live to talk about how the Panthers played, whether they did enough to make the NCAA Tournament and a lot more.
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