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The Panther-Lair Post-Game: Pitt loses in season finale

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt lost to Duke 30-19 in the season finale on Saturday. After the game, we went live for a super-sized Panther-Lair Post-Game and talked about the loss, the quarterback situation, the coaching situation, the season and a lot more with comments and questions from Pitt fans.

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