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{{ timeAgo('2022-10-30 06:57:21 -0500') }} football Edit

The Panther-Lair Post-Game: Pitt loses another one

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt took a lead into the fourth quarter at North Carolina Saturday night, but the Panthers couldn't hold on and lost their second game in a row. After the game, we went live to talk about it on the Panther-Lair Post-Game.

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