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The Panther-Lair Post-Game: Pitt knocks off Wake Forest in ACC Tournament

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt beat Wake Forest 81-69 in the ACC Tournament quarterfinals on Thursday. After the game, we went live to talk about the Panthers' win and what's next with comments and questions from Pitt fans.

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