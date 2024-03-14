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The Panther-Lair Post-Game: Pitt knocks off Wake Forest in ACC Tournament
Chris Peak
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Panther-lair
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Pitt beat Wake Forest 81-69 in the ACC Tournament quarterfinals on Thursday. After the game, we went live to talk about the Panthers' win and what's next with comments and questions from Pitt fans.
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