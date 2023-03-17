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The Panther-Lair Post-Game: Pitt blows out Iowa State

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt blew out Iowa State by 18 in an upset win Friday afternoon, and we went live after the game to talk about the victory and what it means for the Panthers with comments and questions from Pitt fans.

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