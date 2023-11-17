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The Panther-Lair Post-Game: Pitt beats Boston College in the home finale

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt beat Boston College in the home finale at Acrisure Stadium on Thursday night. After the game, we went live to talk about the win, Nate Yarnell and a lot more with comments and questions from Pitt fans.

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