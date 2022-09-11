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The Panther-Lair Post-Game: Breaking down Pitt's first loss of the season

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt lost to Tennessee in overtime on Saturday night at Acrisure Stadium, and there was a lot to discuss in the aftermath of the game. We went live to talk about missed opportunities, injuries and a lot more.

The Panther-Lair Post-Game is recorded live on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream, a daily Morning Pitt or any of our other exclusive Pitt video content.

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